За 13 лет заключенных стало втрое меньше

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Суббота, 27 января 2018, 23:49

Количество лиц, находящихся в местах лишения свободы, за последние 13 лет сократилась со 190 тысяч до 60 тысяч.

Об этом на итоговой годовой коллегии МВД заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает Укринформ.

"В 2004 году в местах лишения свободы находилось 190 тысяч человек, через 10 лет - 147 тысяч. В прошлом году в местах лишения свободы находилось 60 тысяч человек", - сказал Князев.

Он также отметил, что за последние несколько лет количество потенциальных правонарушителей увеличилась на 90 тысяч человек.

Князев добавил, что в 2017 году 34 тысячи ранее судимых лиц снова совершили правонарушение.

Темы: тюрьма Князев
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