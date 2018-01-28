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Аваков: Дєєва працює моїм радником на громадських засадах

Неділя, 28 січня 2018, 01:58

Голова МВС Арсен Аваков заявив, що звільнена з посади заступника міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва є його радником "на громадських засадах".

Про це він сказав в ході річної підсумкової колегії в суботу в Києві, передає "Радіо Свобода".

"Дєєва зараз працює радником міністра на громадських засадах", – повідомив Аваков, запросивши її на трибуну.

Дєєва виступила з доповіддю про гендерну політику в поліції й закликала посилити забезпечення прав жінок у правоохоронних органах.

Як відомо, 27 грудня 2017 року Кабмін звільнив Дєєву після її заяви "за власним бажанням".

26 січня вона перейшла на роботу в структуру ООН з гендерної рівності.

Як повідомлялось, Анастасія Дєєва стала заступником міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції у листопаді 2016 року.

До того, як переїхати в Україну, Дєєва жила в Стокгольмі, де, за її ж словами, займалася зеленими технологіями.

Пізніше стало відомо, що Дєєва не пройшла співбесіду із віце-прем’єром Іванною Климпуш-Цинцадзе, хоча глава МВС Арсен Аваков заявляв протилежне.

У соцмережах призначення 24-річної Дєєвої критикували через її вік, а також опубліковані у ЗМІ в фото заступниці Авакова в стилі "ню".

"Українська правда" у Threads

Теми: АваковМВС
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