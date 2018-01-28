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Аваков: Деева работает моим советником на общественных началах

Воскресенье, 28 января 2018, 01:58

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что уволенная с должности заместителя министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева является его советником "на общественных началах".

Об этом он сказал в ходе годовой итоговой коллегии в субботу в Киеве, передает "Радио Свобода".

"Деева сейчас работает советником министра на общественных началах", - сообщил Аваков, пригласив ее на трибуну.

Деева выступила с докладом о гендерной политике в полиции и призвала усилить обеспечение прав женщин в правоохранительных органах.

Как известно, 27 декабря 2017 года Кабмин уволил Дееву после ее заявления "по собственному желанию".

26 января она перешла на работу в структуру ООН по гендерному равенству.

Как сообщалось, Анастасия Деева стала заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции в ноябре 2016 года.

До того, как переехать в Украину, Деева жила в Стокгольме, где, по ее словам, занималась зелеными технологиями.

Позже стало известно, что Деева не прошла собеседование с вице-премьером Иванной Климпуш-Цинцадзе, хотя глава МВД Арсен Аваков заявлял обратное.

В соцсетях назначения 24-летней Деевой критиковали из-за ее возраста, а также опубликованных в СМИ фото заместителя Авакова в стиле "ню".

Темы: АваковМВД
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