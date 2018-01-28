До офісу Фонду Навального в Москві увірвалася поліція, затримали ведучого

У неділю вранці поліцейські увірвалися до московського Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

Як пише "Медуза", співробітники фонду відмовилися відкрити двері, тому її відкрили пилкою-болгаркою. В офіс прийшли в тому числі співробітники центру МВС з протидії екстремізму.

Співробітники поліції оголосили, що в офісі ФБК може перебувати бомба. Вони привели до приміщення кінолога з собакою.

Пізніше за підозрою в "мінуванні" офісу ФБК поліція затримали ведучого Дмитра Низовцева, який з ранку перебував у прямому ефірі каналу "Навальний LIVE".

На 28 січня Навальний запланував всеросійську акцію "Страйк виборців", щоб закликати громадян не ходити на вибори президента.

Як повідомлялося, 22 січня президія Верховного суду Росії визнала законною відмову Центральної виборчої комісії реєструвати ініціативну групу опозиціонера Олексія Навального, що висунула його кандидатом в президенти країни.

24 грудня ініціативна група провела збори і висунула кандидатом на пост президента Росії Олексія Навального.

ЦВК ухвалила рішення "відмовити у реєстрації групи виборців, створеної для підтримки самовисування кандидата на посаду президента РФ Олексія Навального і його уповноважених представників, в зв'язку з відсутністю у кандидата пасивного виборчого права".

У відповідь Навальний закликав виборців бойкотувати результати виборів-2018 в РФ.

ЦВК Росії неодноразово попереджав, що Олексій Навальний не буде зареєстрований як кандидат через судимість - у 2013 році він був засуджений на 5 років умовно у справі "КировЛес". Вирок був оскаржений в ЄСПЛ і скасований Верховним судом, але потім суд в Кірові знову призначив таке ж покарання.

Навальний вважає своє висунення законним і продовжує передвиборну кампанію.

Вибори президента Росії призначено на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.