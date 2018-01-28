Супрун закликала вакцинуватися, не чекаючи на нові спалахи хвороб

В.о. глави МОЗ Уляна Супрун закликала громадян України вакцинуватися, не чекаючи на нові спалахи хвороб - дифтерії, кашлюку та правця, вакцинація проти яких наразі перебуває на низькому рівні.

Про це Супрун заявила в інтерв'ю "5 каналу".

"Маємо посилити вакцинацію дітей і дорослих від дифтерії, кашлюку та правця, яка зараз на низькому рівні. У країні достатньо якісних та безпечних вакцин, немає причин, щоби не вакцинуватися, тож закликаю не чекати спалахів нових хвороб, а попередити їх", - зазначила в.о. глави МОЗ.

"Зверніться до сімейного лікаря, терапевта або педіатра та проконсультуйтеся з ними, які щеплення вам потрібні.... По мірі розгортання медичної реформи кожен українець матиме свого лікаря, який нагадуватиме йому про щеплення", - додала Супрун.

Також вона зауважила, що спалахи кору "були неминучими".

"Лікарі та батьки, які відвели дітей на щеплення, допомогли підняти рівень планової вакцинації українців від кору у 2017 році до 93% дітей 1 року і 90% дітей 6 років. Але маємо продовжувати посилену вакцинацію, щоб охопити всіх, хто не отримав свій захист раніше або вакцинований частково", - повідомила вона.

Як відомо, раніше Супрун повідомила, що з серпня 2017 року на кір захворіли близько 6,5 тисяч осіб.

18 січня в Україні від кору померла восьма людина.

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Українська правда