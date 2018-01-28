Супрун призвала вакцинироваться, не дожидаясь новых вспышек болезней

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун призвала граждан Украины вакцинироваться, не дожидаясь новых вспышек болезней - дифтерии, коклюша и столбняка, вакцинация против которых сейчас находится на низком уровне.

Об этом Супрун заявила в интервью "5 каналу".

"Сейчас мы должны усилить вакцинацию детей и взрослых от дифтерии, коклюша и столбняка, которая сейчас находится на низком уровне. В стране достаточно качественных и безопасных вакцин, нет причин, чтоб не вакцинироваться, поэтому призываю не ждать вспышек новых болезней, а предупредить их", - отметила и.о. главы Минздрава.

"Обратитесь к семейному врачу, терапевту или педиатру и проконсультируйтесь с ними, какие прививки вам нужны .... По мере развертывания медицинской реформы у каждого украинца будет свой врач, который будет напоминать ему о прививках", - добавила Супрун.

Также она отметила, что вспышки кори "были неизбежны".

"Врачи и родители, которые отвели детей на прививку, помогли поднять уровень плановой вакцинации украинцев от кори в 2017 году до 93% детей 1 года и до 90% - детей 6 лет. Но мы должны продолжить усиленную вакцинацию, чтобы охватить всех, кто не получил свою защиту ранее или вакцинирован частично", - сообщила она.

Как известно, ранее Супрун сообщила, что с августа 2017 года корью заболели около 6,5 тысяч человек.

18 января в Укрраине от кори скончался восьмой человек.