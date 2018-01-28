Луценко признался, какой подарок сделал ему сын

Дорогим подарком, который сделал генпрокурору Юрию Луценко и его жене старший сын Александр, была поездка на отдых.

Об этом генпрокурор рассказал в интервью газете "Сегодня".

"Это поездка на отдых. Сын-бизнесмен заплатил, и мы всей семьей, в том числе с его женой, отдохнули 7 дней за рубежом", - сказал Луценко.

"Ведь для меня отдых — это смена не только лиц, но и тем для разговоров. Если отдыхать в Украине, лица могут поменяться, темы — нет", - добавил он.

Как сообщалось, 2 января этого года семья генпрокурора Юрия Луценко и нардепа Ирины Луценко получила от старшего сына Александра подарок в неденежной форме на сумму 170 тысяч гривен.

Соответствующие изменения имущественного положения отражены в декларациях чиновников.

12 августа Юрий и Ирина Луценко задекларировали по 119 350 гривен, подаренных Александром Луценко.

Также в августе сын Луценко купил квартиру на 170 кв.м в новом жилом комплексе с видом на лес.

9 сентября состоялось большая свадьба 28-летнего Александра Луценко. Тогда еще произошел скандал из-за того, что представители Управления госохраны препятствовали журналистам снимать даже рядом с празднованием.

Издание "Наші гроші" ранее писало, что Александр Луценко зарабатывает на аренде квартир на столичном Печерске, записанных на бухгалтера Луценко Светлану Рыженко.

Как известно, у Луценко есть два сына: Александр, 1989 года рождения и Виталий, 1999 года рождения.