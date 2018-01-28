У Великій Британії відреагували на затримання під час "Страйку виборців" в РФ

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Неділя, 28 січня 2018, 22:28

Глава МЗС Великої Британії закликав владу РФ "виконувати свої міжнародні зобов'язання у Раді Європи та ОБСЄ" та дозволити свободу вираження думок, асоціацій та мирних зібрань.

Про це Борис Джонсон заявив ввечері 28 січня у своєму Твіттері, реагуючи на затримання у багатьох містах Росії учасників акції "Страйк виборців". 

"Вельми стурбований затриманням великої кількості російських громадян під час демонстрацій сьогодні. Ми закликаємо російський уряд виконати свої міжнародні зобов'язання у Раді Європи та ОБСЄ, щоб дозволити свободу вираження думок, асоціацій та мирних зібрань", - заявив Джонсон. 

Як відомо, 28 січня у Москві поліція затримала опозиційного політика Олексія Навального, який закликав росіян виходити на акції та бойкотувати вибори президента-2018 та їх результати. 

За даними правоохоронців, щодо Навального складуть протокол про адмінпорушення за ст. 20.2 КоАП РФ (порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).

У 46 містах РФ відбулися акції та марші "Страйк виборців". За даними правоохоронців, участь у  них взяли лише 3,5 тисячі осіб.  За даними ЗМІ, на акціях було затримано до 257 осіб

Українська правда

Теми: Велика Британія Росія мітинги вибори
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