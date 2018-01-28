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В Великобритании отреагировали на задержания во время "Забастовки избирателей" в РФ

Воскресенье, 28 января 2018, 21:28

Глава МИД Великобритании призвал власти РФ "выполнять свои международные обязательства в Совете Европы и ОБСЕ" и позволить свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний.

Об этом Борис Джонсон заявил вечером 28 января в своем Твиттере, реагируя на задержания во многих городах России участников акции "Забастовка избирателей".

"Очень обеспокоен задержанием большого количества российских граждан во время демонстраций сегодня. Мы призываем российское правительство выполнить свои международные обязательства в Совете Европы и ОБСЕ, чтобы позволить свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний", - заявил Джонсон.

Как известно, 28 января в Москве полиция задержала оппозиционного политика Алексея Навального, который призвал россиян выходить на акции и бойкотировать выборы президента-2018 и их результаты.

По данным правоохранителей, в отношении Навального составят протокол об админнарушении по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В 46 городах РФ прошли акции и марши "Забастовка избирателей". По данным правоохранителей, участие в них приняли всего 3,5 тысячи человек. По данным СМИ, на акциях было задержано до 257 человек.

Украинская правда

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Темы: ВеликобританияРосcиямитингивиборы
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