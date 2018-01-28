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Поліція відпустила Навального. До суду

Неділя, 28 січня 2018, 22:27

Опозиціонера Олексія Навального, затриманого раніше у Москві, відпустили з ОВС під зобов'язання про явку.

Як повідомив сам Навальний, його випустили з відділення поліції до суду.

"Самому з ОВС вийти не дали - відвезли до Автозаводської", - зазначив він.

Також Навальний заявив, що у нього в поліції вилучили телефон.

"Тому відповісти на дзвінки та повідомлення не зможу. Якщо ж вам хтось відповідає, то це точно не я. Можливо, Путін", - зазначив він.

Як повідомляє "Інтерфакс", адвокат Навального Ольга Михайлова повідомила, що протокол на нього не складали.

"Це можуть зробити пізніше", - додала Михайлова.

За даними "Медіазони", у зобов'язанні про явку немає інформації про те, коли Навальному потрібно прийти до поліції для складання протоколу, про це йому повідомлять додатково.

Як відомо, 28 січня у Москві поліція затримала опозиційного політика Олексія Навального, який закликав росіян виходити на акції та бойкотувати вибори президента-2018 та їх результати. 

За даними правоохоронців, щодо Навального складуть протокол про адмінпорушення за ст. 20.2 КоАП РФ (порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).

У 46 містах РФ відбулися акції та марші "Страйк виборців". За даними правоохоронців, участь у  них взяли лише 3,5 тисячі осіб.  За даними ЗМІ, на акціях було затримано до 257 осіб

Українська правда

Теми: Росіяопозиціяполіція
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