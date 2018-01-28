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Полиция отпустила Навального. До суда

Воскресенье, 28 января 2018, 22:27

Оппозиционера Алексея Навального, задержанного ранее в Москве, отпустили из ОВД под обязательство о явке.

Как сообщил сам Навальный, его выпустили из отделения полиции до суда.

"Самому из ОВД выйти не дали - отвезли до Автозаводской", - отметил он. 

Также Навальный заявил, что у него в полиции изъяли телефон.

"Поэтому ответить на звонки и сообщения не смогу. Если же вам кто-то отвечает, то это точно не я. Возможно, Путин", - отметил он.

Как сообщает "Интерфакс", адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что протокол на него не составляли.

"Это могут сделать позднее", - добавила Михайлова.

По данным "Медиазоны", в обязательстве о явке нет информации о том, когда Навальному нужно прийти в полицию для составления протокола, об этом ему сообщат дополнительно.

Михайлова сообщила, что в отделении действия Навального расценили как повторное нарушение правил порядка проведения публичной акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП). 

Как известно, 28 января в Москве полиция задержала оппозиционного политика Алексея Навального, который призвал россиян выходить на акции и бойкотировать выборы президента-2018 и их результаты.

По данным правоохранителей, в отношении Навального составят протокол об админнарушении по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В 46 городах РФ прошли акции и марши "Забастовка избирателей". По данным правоохранителей, участие в них приняли всего 3,5 тысячи человек. По данным СМИ, на акциях было задержано до 257 человек.

Украинская правда 

Темы: Росcияоппозицияполиция
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