Полиция отпустила Навального. До суда

1047 просмотров
Воскресенье, 28 января 2018, 23:27

Оппозиционера Алексея Навального, задержанного ранее в Москве, отпустили из ОВД под обязательство о явке.

Как сообщил сам Навальный, его выпустили из отделения полиции до суда.

"Самому из ОВД выйти не дали - отвезли до Автозаводской", - отметил он. 

Также Навальный заявил, что у него в полиции изъяли телефон.

"Поэтому ответить на звонки и сообщения не смогу. Если же вам кто-то отвечает, то это точно не я. Возможно, Путин", - отметил он.

Как сообщает "Интерфакс", адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила, что протокол на него не составляли.

"Это могут сделать позднее", - добавила Михайлова.

По данным "Медиазоны", в обязательстве о явке нет информации о том, когда Навальному нужно прийти в полицию для составления протокола, об этом ему сообщат дополнительно.

Михайлова сообщила, что в отделении действия Навального расценили как повторное нарушение правил порядка проведения публичной акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП). 

Как известно, 28 января в Москве полиция задержала оппозиционного политика Алексея Навального, который призвал россиян выходить на акции и бойкотировать выборы президента-2018 и их результаты.

По данным правоохранителей, в отношении Навального составят протокол об админнарушении по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В 46 городах РФ прошли акции и марши "Забастовка избирателей". По данным правоохранителей, участие в них приняли всего 3,5 тысячи человек. По данным СМИ, на акциях было задержано до 257 человек.

Украинская правда 

Темы: Росcия оппозиция полиция
powered by lun.ua
По теме
В Великобритании отреагировали на задержания во время "Забастовки избирателей" в РФ 28 января 2018, 22:28
Волкер: РФ играет ключевую роль в конфликте на Донбассе и дожна согласиться прекратить его 28 января 2018, 21:16
В аэропортах Москвы отменили и задержали около 30 рейсов. Причины неизвестны 28 января 2018, 20:16
Все новости
Главные новости
Дуда проанализирует закон, запрещающий "бандеровскую идеологию"
Волкер говорит, что США уже начали подготовку к передаче "Джавелинов" Украине
У Манафорта в Украине было "теневое правительство" и влияние в каждом министерстве - The Atlantic
Волкер: РФ играет ключевую роль в конфликте на Донбассе и дожна согласиться прекратить его
Все новости
город

В Киеве открылся ресторан с тематическими вечеринками

Книги

Будьте, как Билл Гейтс и Уоррен Баффет: читайте не менее 5 часов в неделю