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У ФФУ заявили, що "справу по Маріуполю" затягує саме "Динамо"

Понеділок, 29 січня 2018, 10:26

Розгляд справи в Спортивному арбітражному суді в Лозанні щодо матчу Прем'єр-Ліги "Маріуполь" – "Динамо" (3:0 – технічна поразка) затягує саме столичний клуб.

Про це ідеться в офіційній заяві Федерації футболу України, розміщеній на офіційному сайті організації.

Як відомо, "Динамо" наприкінці року подало скаргу до Лозанни на рішення Дисциплінарного комітету ФФУ про зарахування технічної поразки за неявку на гру з "Маріуполем". Таке рішення було прийнято у вересні 2017 року.

"Останніми днями в окремих ЗМІ поширюється недостовірна інформація стосовно термінів розгляду "маріупольської справи" (нагадаємо, що ФК "Динамо" (Київ) подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду (КАС) в Лозанні на рішення Контрольно-дисциплінарного комітету й Апеляційного комітету ФФУ про зарахування технічної поразки за неявку в Маріуполь на матч 7-го туру УПЛ, а також матчі команд U-21 та U-19)", - ідеться в заяві ФФУ.

У Будинку футболу заявляють, що вони наполягали на розгляді справи 12 лютого 2018 року.

27 січня була заява "Динамо", в які зазначалося, що ФФУ затягує справу в Лозанні, використовуючи різні чинники.

"ФФУ, як упевнені, й уболівальники, гравці і тренери команд "Динамо" та інших клубів, зацікавлена в якнайшвидшому розгляді справи. Тому саме ФФУ сприяла тому, щоб засідання КАС було призначене на 12 лютого.

До того ж представники федерації запропонували провести засідання у форматі письмового розгляду документів, що вже представлені до суду. У цьому разі з великою ймовірністю можна говорити, що рішення буде ухвалене в день засідання. Але саме представники "Динамо" намагаються затягнути цей процес, наполягаючи на тому, щоб змінити процедуру розгляду.

І в такому випадку ми можемо не отримати рішення КАС до 3 березня, коли заплановано останній тур першого етапу УПЛ", - упевнені в головній футбольній організації країни.

Як відомо, 14 листопада 2017 року рішенням Апеляційного комітету ФФУ клуб "Динамо" було позбавлено 3 очок у чемпіонаті України за неявку на гру у Маріуполі 27 серпня, оскільки київський клуб не отримав бажаних для себе гарантій безпеки. Дане рішення було оскаржено у Спортивному арбитражному суді (CAS).

Після 19 турів чемпіонату України "Динамо" відстає від лідера ЧУ "Шахтаря" на 3 очки. 

"Українська правда" у Threads

Теми: футболсуд
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