Ситник розповів про долю гучних антикорупційних справ

Глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що розслідувані антикорупційними органами справи "потихеньку гниють" в українських судах.

Про це він сказав на презентації результатів опитування Американської торгової палати про сприйняття бізнесом корупції в Україні, передає "УНІАН".

"З перших днів розслідувань і арештів справа потрапляє до суду. І тут у нас виникають найбільші проблеми. Ми кожен день читаємо: тому зменшили заставу, того звільнили з-під варти, того поновили на посаді ... ", - розповів Ситник.

"І я розумію, що такі факти не мотивують людей, що зіткнулися з корупцією, повідомляти про неї. Тому що, навіть якщо ми відреагуємо, розслідуємо і відправимо справу до суду, потім ця справа починає потихеньку "гнити"", - додав він.

Глава НАБУ додав, що звинувачена особа поступово починає відновлюватися на посаді, поступово відновлюється в очах суспільства і фактично починає займатися тим, чим займалася до арешту.

Раніше в Артем Ситник заявляв, що в українських судах відбувається повний саботаж справ, переданих Національним антикорупційним бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Як повідомлялося, глава Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Антикорупційний суд в Україні необхідно створити терміново.

Раніше повідомлялося, що 22 грудня проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрований у Верховній Раді.