Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо оборонки
Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про державне оборонне замовлення на 2018-220 роки.
Відповідний указ №16/2018 від 29 січня оприлюднено на сайті глави держави.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 січня 2018 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2018 рік та 2019, 2020 роки" (додається, таємно)", – йдеться в документі.
Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладається на секретаря РНБО.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів засекретив деталі запланованих поставок українській армії сучасної зброї.
17 січня на засіданні РНБО президент Петро Порошенко розповів, що в 2018 році в чотири рази збільшиться кількість протитанкового озброєння в оборонному замовленні України, а Сполучені Штати нададуть нашій державі протитанкові ракетні комплекси "Джевелін".
На цьому засіданні РНБО розглянула і затвердила основні показники державного оборонного замовлення на 2018-2020 роки.
У поточному році заплановано збільшення фінансування замовлення до рівня 21,3 млрд грн, що на 37% більше, ніж в 2017 році.