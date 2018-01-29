Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо оборонки

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про державне оборонне замовлення на 2018-2020 роки.

Відповідний указ №16/2018 від 29 січня оприлюднено на сайті глави держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 січня 2018 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2018 рік та 2019, 2020 роки" (додається, таємно)", – йдеться в документі.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладається на секретаря РНБО.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів засекретив деталі запланованих поставок українській армії сучасної зброї.

17 січня на засіданні РНБО президент Петро Порошенко розповів, що в 2018 році в чотири рази збільшиться кількість протитанкового озброєння в оборонному замовленні України, а Сполучені Штати нададуть нашій державі протитанкові ракетні комплекси "Джевелін".

На цьому засіданні РНБО розглянула і затвердила основні показники державного оборонного замовлення на 2018-2020 роки.

У поточному році заплановано збільшення фінансування замовлення до рівня 21,3 млрд грн, що на 37% більше, ніж в 2017 році.