Порошенко ввел в действие решение СНБО по оборонке

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о государственном оборонном заказе на 2018-2020 годы.

Соответствующий указ №16/2018 от 29 января обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 гогда" Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018 рек и 2019, 2020 годы "(прилагается, секретно)", – говорится в документе.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря СНБО.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, Кабинет министров засекретил детали запланированных поставок украинской армии современного оружия.

Как известно, 17 января на заседании СНБО президент Петр Порошенко рассказал, что в 2018 году в четыре раза увеличится количество противотанкового вооружения в оборонном заказе Украины, а Соединенные Штаты дадут нашему государству противотанковые ракетные комплексы "Джевелин".

На этом заседании СНБО рассмотрел и утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы.

В текущем году запланировано увеличение финансирования заказа до уровня 21,3 млрд грн, что на 37% больше, чем в 2017 году.