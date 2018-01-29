Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко ввел в действие решение СНБО по оборонке

Понедельник, 29 января 2018, 16:40

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о государственном оборонном заказе на 2018-2020 годы.

Соответствующий указ №16/2018 от 29 января обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 гогда" Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018 рек и 2019, 2020 годы "(прилагается, секретно)", – говорится в документе.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря СНБО.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, Кабинет министров засекретил детали запланированных поставок украинской армии современного оружия.

Как известно, 17 января на заседании СНБО президент Петр Порошенко рассказал, что в 2018 году в четыре раза увеличится количество противотанкового вооружения в оборонном заказе Украины, а Соединенные Штаты дадут нашему государству противотанковые ракетные комплексы "Джевелин".

На этом заседании СНБО рассмотрел и утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы.

В текущем году запланировано увеличение финансирования заказа до уровня 21,3 млрд грн, что на 37% больше, чем в 2017 году.

Украинская правда
Темы: СНБОМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
СНБО
Брокер mono invest Exante попал под санкции СНБО: инвесторам предлагают немедленно закрыть счета
За коррупцию в судах будет светить до 15 лет: Зеленский подписал указ
Зеленский и СНБО дали месяц, чтобы местные власти навели порядок с укрытиями
Последние новости
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
Все новости...
Реклама: