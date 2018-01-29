Порошенко ввел в действие решение СНБО по оборонке

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Понедельник, 29 января 2018, 17:40

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о государственном оборонном заказе на 2018-2020 годы.

Соответствующий указ №16/2018 от 29 января обнародован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2018 гогда" Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018 рек и 2019, 2020 годы "(прилагается, секретно)", – говорится в документе.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возлагается на секретаря СНБО.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, Кабинет министров засекретил детали запланированных поставок украинской армии современного оружия.

Как известно, 17 января на заседании СНБО президент Петр Порошенко рассказал, что в 2018 году в четыре раза увеличится количество противотанкового вооружения в оборонном заказе Украины, а Соединенные Штаты дадут нашему государству противотанковые ракетные комплексы "Джевелин".

На этом заседании СНБО рассмотрел и утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы.

В текущем году запланировано увеличение финансирования заказа до уровня 21,3 млрд грн, что на 37% больше, чем в 2017 году.

Украинская правда
Темы: СНБО Минобороны
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