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Бойовики влаштували нічну провокацію біля Кам'янки

Понеділок, 29 січня 2018, 17:29

З початку доби 29 січня бойовики ОРДО здійснили один обстріл позицій ЗСУ, це сталося посеред ночі.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО.

"Протягом сьогоднішнього дня російсько-окупаційні угрупування таки не змогли повністю втриматися від порушень режиму перемир’я. Ворог не відмовився від здійснення вогневих провокацій щодо українських захисників. Від початку доби зафіксовано 1 обстріл з боку загарбників", - розповідають військові.

За їхніми даними, це сталося на донецькому напрямку.

"Посеред ночі противник вів вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Кам’янка", - йдеться в повідомленні штабу.

Зазначається, що в результаті ворожих дій жоден український захисник не постраждав.

Як відомо, 28 січня з початку доби і до 18:00 у зоні АТО тривав режим "тиші", але ввечері було зафіксовано 4 обстріли укріплень Збройних сил України.

Українська правда

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Теми: ДонбасАТО
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