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Боевики устроили ночную провокацию у Каменки

Понедельник, 29 января 2018, 17:29

С начала суток 29 января боевики ОРДО осуществили один обстрел позиций ВСУ, это произошло посреди ночи.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

"В течение сегодняшнего дня российско-оккупационные группировки так и не смогли полностью воздержаться от нарушений режима перемирия. Враг не отказался от осуществления огневых провокаций в отношении украинских защитников. С начала суток зафиксирован 1 обстрел со стороны захватчиков", - рассказывают военные.

По их данным, это произошло на донецком направлении.

"Среди ночи противник вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Каменка", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что в результате враждебных действий ни один украинский защитник не пострадал.

Как известно, 28 января с начала дня и до 18:00 в зоне АТО сохранялся режим "тишины", но вечером были зафиксированы 4 обстрела укреплений Вооруженных сил Украины.

Украинская правда
Темы: ДонбассАТО
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