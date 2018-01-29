Адвокат Рамазанова подал жалобу на его арест в оккупированном Крыму

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Понедельник, 29 января 2018, 18:53

В оккупированном Крыму адвокат Исмаила Рамазанова Алексей Ладин обжаловал решение подконтрольного Кремлю Симферопольского районного суда об аресте на 30 суток.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Кроме того, адвокат направил в прокуратуру заявление о пытках Рамазанова сотрудниками ФСБ РФ.

По словам Ладина, они силой заставили Рамазанова себя оговорить. Арестованный рассказал, что около четырех часов утра 23 января сотрудники спецслужб вошли в его дом, положили ему на голову куртку и начали бить.

По словам Рамазанова, ему нанесли многочисленные удары по спине, в область почек, по голове, в район затылка, по рукам и ногам и выкручивали пальцы.

Адвокат арестованного рассказал, что в симферопольской больнице на теле Рамазанова зафиксировали побои. Однако после того, как он посетил больницу, его били в автомобиле.

Как известно, утром 23 января в с. Новый Свет и м. Старый Крым сотрудники ФСБ провели обыски в домах крымских татар. Тогда силовики задержали Исмаила Рамазанова.

По словам адвоката Маммета Мамбетова, по пути в СК РФ Исмаила Рамазанова избили.

На следующий день подконтрольный Кремлю Симферопольский райсуд в оккупированном Крыму арестовал Исмаила Рамазанова на 30 суток. В "суде" ему не оказали медицинскую помощь несмотря на его жалобы на боль.

Рамазанова обвиняют за якобы распространение "экстремистских заявлений" с помощью интернет-радио Zello. Он отрицает свою причастность.

Темы: Крым Росcия крымские татары суд
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