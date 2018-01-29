Екс-мер Миколаєва оскаржив рішення про зняття його з посади

Екс-мер Миколаєва Олександр Сенкевич звернувся до суду з позовом. У ньому він просить визнати недійсним рішення міської ради про дострокове припинення його повноважень на посаді міського голови.

Про це повідомляє юридична фірма Ario.

"Центральний районний суд Миколаєва ухвалив рішення про закриття підготовчого провадження і призначення розгляду справи Олександра Сєнкевича по суті. Розгляд по суті почнеться 28 лютого 2018 р. о 9:20", - йдеться у повідомленні.

Засідання розпочнеться із пояснень сторін, потім будуть досліджуватися відео-докази. Один з основних доказів – це відеозапис пленарного засідання сесії міськради (5 жовтня 2017 року), на якому було ухвалене рішення про дострокове припинення повноважень Сенкевича. Далі суд допитуватиме свідків та досліджуватиме письмові докази.

"Засідання розпочнеться 28 лютого і далі буде або оголошена перерва, або відкладення справи. Ймовірно, у березні цього року справа буде закрита", - очікують в юридичній фірмі.

Як відомо, 5 жовтня 2017 року на позачерговій сесії Миколаївської міськради депутати визнали незадовільною роботу міського голови Олександра Сєнкевича і достроково припинили його повноваження. Обов'язки мера покладено на Тетяну Казакову (БПП).

8 жовтня на Соборній площі міста провели віче на підтримку Сєнкевича, який очолює миколаївську міську організацію "Самопомочі".

10 жовтня голова Миколаївської обласної держадміністрації Олексій Савченко дорікнув Сєнкевичу, але й доручив юристам відпрацювати механізм звернення до профільного комітету парламенту з приводу розпуску міської ради Миколаєва.