Экс-мэр Николаева обжаловал решение о снятии его с должности

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Понедельник, 29 января 2018, 20:21

Экс-мэр Николаева Александр Сенкевич обратился в суд с иском. В нем он просит признать недействительным решение городского совета о досрочном прекращении его полномочий на посту городского головы.

Об этом сообщает юридическая фирма Ario.

"Центральный районный суд Николаева принял решение о закрытии подготовительного производства и назначении рассмотрения дела Александра Сенкевича по существу. Рассмотрение по существу начнется 28 февраля 2018 в 9:20", - говорится в сообщении.

Заседание начнется с объяснений сторон, затем будут исследоваться видео-доказательства. Одно из основных доказательств - это видеозапись пленарного заседания сессии горсовета (5 октября 2017), на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий Сенкевича. Далее суд будет допрашивать свидетелей и исследовать письменные доказательства.

"Заседание начнется 28 февраля и дальше будет или объявлен перерыв, или отложение дела. Вероятно, в марте этого года дело будет закрыто", - ожидают в юридической фирме.

Как известно, 5 октября 2017 года на внеочередной сессии Николаевского горсовета депутаты признали неудовлетворительной работу городского главы Александра Сенкевича и досрочно прекратили его полномочия. Обязанности мэра возложены на Татьяну Казакову (БПП).

8 октября на Соборной площади города провели вече в поддержку Сенкевича, который возглавляет николаевскую городскую организацию "Самопомочи".

10 октября глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко упрекнул Сенкевича, но и поручил юристам отработать механизм обращения к комитету парламента по поводу роспуска городского совета Николаева.

Украинская правда
Темы: Николаев суд
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