Росіянка Весельницька, пов’язана із втручанням РФ у США, вербувала швейцарського чиновника

Наталія Весельницька, яка у червні 2016 року зустрічалася з Трампом-молодшим та іншими, намагалася завербувати швейцарського державного службовця.

Про це пише Голос Америки.

Згідно із судовою справою, росіянка намагалася завербувати швейцарського державного службовця, щоб він був подвійним агентом.

Високопоставленого швейцарського слідчого усунуто з посади з приводу звинувачення в корупції, порушенні таємниці й "неавторизованій таємній поведінці" після зустрічі з відомою російською юристкою.

Подробиці справ оприлюднено репортерами швейцарських газет Tribune de Geneve та Tages-Anzeiger.

За повідомленням видання The Daily Beast, службовець Віктор К. без дозволу відвідав Москву, щоб зустрітися з юристкою, яка раніше взяла участь в зустрічі із сином Трампа Дональдом молодшим, Полом Манафортом і Джаредом Кушнером в Нью-Йорку.

У повідомленні, основаному на швейцарських судових документах, сказано, що Віктора К. заманили до Москви і запросили на зустріч з Весельницькою. Він уже десятки років займався справами російської мафії і олігархами. Відомо також, що він зустрічався з російськами посадовцями без дозволу своїх начальників.

Згідно з виданням The Daily Beast, газета Tages-Anzeiger пише, що швейцарський адмінінстративний суд вирішив, що поведінка посадовця неприйнятна.

Інтереси Весельницької, за всіма ознаками, пов’язані також з 230 мільйонами доларів, які виявив Сергій Магнітський, що йому коштувало життя. Після того в багатьох країнах запроваджено проти Росії санкції, а тодішній президент Обама у 2012 році підписав Акт Магнітського.

Вважається, що чимала частина тих грошей опинилася на таємних рахунках у Швейцарії, тому це спонукало швейцарську владу розпочати слідство. Російський бізнесмен передав Магнітському інформацію про роль швейцарських банків у міжнародному фінансовому шахрайстві. За кілька тижнів до того, як бізнесмен мав дати свідчення в цій справі, він несподівано помер.

Швейцарським органам влади відомо, що під час зустрічі в Москві Весельницька порушила справу Магнітського.

За повідомленнями, пов’язані зі справою банківські рахунки у Швейцарії, і далі заморожені.

Як відомо, старший син президента США Дональда Трампа опублікував електронну переписку щодо зустрічі, на якій йому нібито пропонували конфіденційну інформацію про Гілларі Клінтон від російського громадянина.

Трамп молодший заявив, що на зустрічі вона говорила про скасування закону Магнітського і не надала жодної інформації про Клінтон.

Також, як повідомлялося раніше, на зустрічі були присутні Рінат Ахметшин, якого назвали колишнім радянським розвідником, екс-глава передвиборного штабу Трампа Пол Манафорт, зять президента США Джаред Кушнер.

Згодом стало відомо, що на зустрічі був присутній ще один росіянин Іке Кавеладзе - віце-президент російської компанії, що спеціалізується на будівництві і експлуатації торгової та виставкової нерухомості Crocus Group.