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Россиянка Весельницкая, связанная с вмешательством РФ в США, вербовала швейцарского чиновника

Понедельник, 29 января 2018, 23:22

Наталья Весельницкая, которая в июне 2016 встречалась с Трампом-младшим и другими, пыталась завербовать швейцарского государственного служащего.

Об этом пишет Голос Америки.

Согласно с судебным делом, россиянка пыталась завербовать швейцарского государственного служащего, чтобы он был двойным агентом.

Высокопоставленый швейцарский следователь отстранен от должности из-за обвинения в коррупции, нарушении тайны и "неавторизованном тайном поведении" после встречи с известной российской юристкой.

Подробности дел обнародованы репортерами швейцарских газет Tribune de Geneve и Tages-Anzeiger.

По сообщению издания The Daily Beast, служащий Виктор К. без разрешения посетил Москву, чтобы встретиться с юристом, которая ранее приняла участие во встрече с сыном Трампа Дональдом младшим, Полом Манафортом и Джаредом Кушнером в Нью-Йорке.

В сообщении, основанном на швейцарских судебных документах сказано, что Виктора К. заманили в Москву и пригласили на встречу с Весельницкой. Он уже десятки лет занимался делами русской мафии и олигархами. Известно также, что он встречался с россиянами без разрешения своих начальников.

Согласно изданию The Daily Beast, газета Tages-Anzeiger пишет, что швейцарский админинстративний суд решил, что поведение чиновника неприемлемо.

Интересы Весельницкой, по всем признакам, связаны также с 230 миллионами долларов, которые обнаружил Сергей Магнитский, что стоило ему жизни. После того во многих странах введенны против России санкции, а тогдашний президент Обама в 2012 году подписал Акт Магнитского.

Считается, что большая часть тех денег оказалась на тайных счетах в Швейцарии, это побудило швейцарские власти начать следствие. Российский бизнесмен передал Магнитскому информацию о роли швейцарских банков в международном финансовом мошенничестве. За несколько недель до того, как бизнесмен должен был дать показания по этому делу, он неожиданно умер.

Швейцарским властям известно, что во время встречи в Москве Весельницкая поднимала дело Магнитского.

По сообщениям, связанные с делом банковские счета в Швейцарии, и дальше заморожены.

Как известно, старший сын президента США Дональда Трампа опубликовал электронную переписку о встрече, на которой ему якобы предлагали конфиденциальную информацию о Хиллари Клинтон от российского гражданина.

Трамп младший заявил, что на встрече она говорила об отмене закона Магнитского и не предоставила никакой информации о Клинтон.

Также, как сообщалось ранее, на встрече присутствовали Ринат Ахметшин, которого назвали бывшим советским разведчиком, экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, зять президента США Джаред Кушнер.

Впоследствии стало известно, что на встрече присутствовал еще один россиянин Ике Кавеладзе - вице-президент российской компании, специализирующейся на строительстве и эксплуатации торговой и выставочной недвижимости Crocus Group.

Темы: РосcияСШАШвейцарияТрамп
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