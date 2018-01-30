Держдеп США: Ми попереджали РФ щодо торгівлі вугіллям КНДР

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Вівторок, 30 січня 2018, 02:14

Росія підтримує незаконні дії КНДР, попри обіцянки дотримуватись санкцій РБ ООН.

Про це заявила офіційний представник Держдепу Гетер Найерт в twitter.

"Ми попереджали Росію про незаконну торгівлю північнокорейським вугіллям через її порти. Росія запевняє, що буде дотримуватися всіх резолюцій РБ ООН, але вона не забезпечила їх дотримання і підтримує незаконну поведінку КНДР. Вже не час для виправдань", - написала вона.

Як відомо, 26 січня Reuters з посиланням на джерела повідомив, що Північна Корея продає вугілля, поставляючи його в російські порти, з яких він переправляється в Південну Корею і Японію.

Видання нагадує, що санкції ООН з 5 серпня забороняють КНДР експортувати вугілля, однак, за інформацією джерел, з тих пір північнокорейське паливо принаймні три рази поставлялося в російські порти Находка і Холмськ.

Там вугілля вантажили на судна, які переправляли його в Південну Корею і в Японію.

Президент США Дональд Трамп в недавньому інтрев'ю Reuters звинуватив Росію в тому, що вона допомагає КНДР обійти міжнародні санкції.

Теми: Росія КНДР США санкції
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