Госдеп США: Мы предупреждали РФ по поводу торговли углем КНДР

Россия поддерживает незаконные действия КНДР, несмотря на обещания соблюдать санкций СБ ООН.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа Гетер Найерт в twitter.

"Мы предупреждали Россию о незаконной торговле северокорейским углем через ее порты. Россия уверяет, что будет придерживаться всех резолюций СБ ООН, но она не обеспечила их соблюдение и поддерживает незаконную поведение КНДР. Уже не время для оправданий", - написала она.

We have warned #Russia of the illicit North Korean coal trading through its ports. Russia says it will follow all UNSCRs, but it fails to enforce them and rewards illegal behavior by the #DPRK. There is no more time for excuses. https://t.co/j2uuQ1H199 — Heather Nauert (@statedeptspox) 29 січня 2018 р.

Как известно, 26 января Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Северная Корея продает уголь, поставляя его в российские порты, из которых он переправляется в Южную Корею и Японию.

Издание напоминает, что санкции ООН с 5 августа запрещают КНДР экспортировать уголь, однако, по информации источников, с тех пор северокорейское топливо по крайней мере три раза поставлялось в российские порты Находка и Холмск.

Там уголь грузили на суда, которые переправляли его в Южную Корею и в Японию.

Президент США Дональд Трамп в недавнем интревью Reuters обвинил Россию в том, что она помогает КНДР обходить международные санкции.