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Госдеп США: Мы предупреждали РФ по поводу торговли углем КНДР

Вторник, 30 января 2018, 01:14

Россия поддерживает незаконные действия КНДР, несмотря на обещания соблюдать санкций СБ ООН.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа Гетер Найерт в twitter.

"Мы предупреждали Россию о незаконной торговле северокорейским углем через ее порты. Россия уверяет, что будет придерживаться всех резолюций СБ ООН, но она не обеспечила их соблюдение и поддерживает незаконную поведение КНДР. Уже не время для оправданий", - написала она.

Как известно, 26 января Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Северная Корея продает уголь, поставляя его в российские порты, из которых он переправляется в Южную Корею и Японию.

Издание напоминает, что санкции ООН с 5 августа запрещают КНДР экспортировать уголь, однако, по информации источников, с тех пор северокорейское топливо по крайней мере три раза поставлялось в российские порты Находка и Холмск.

Там уголь грузили на суда, которые переправляли его в Южную Корею и в Японию.

Президент США Дональд Трамп в недавнем интревью Reuters обвинил Россию в том, что она помогает КНДР обходить международные санкции.

Темы: РосcияКНДРСШАсанкции
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