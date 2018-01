Госдеп США: Мы предупреждали РФ по поводу торговли углем КНДР

Россия поддерживает незаконные действия КНДР, несмотря на обещания соблюдать санкций СБ ООН.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа Гетер Найерт в twitter.

"Мы предупреждали Россию о незаконной торговле северокорейским углем через ее порты. Россия уверяет, что будет придерживаться всех резолюций СБ ООН, но она не обеспечила их соблюдение и поддерживает незаконную поведение КНДР. Уже не время для оправданий", - написала она.

We have warned #Russia of the illicit North Korean coal trading through its ports. Russia says it will follow all UNSCRs, but it fails to enforce them and rewards illegal behavior by the #DPRK. There is no more time for excuses. https://t.co/j2uuQ1H199