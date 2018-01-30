Пєсков: США фактично назвали своїх ворогів у Росії

Включені до "кремлівського списку" США російські політики й бізнесмени де-факто названі ворогами США, вважає прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.



Про це він заявив журналістам, коментуючи доповідь і список Міністерства фінансів США, повідомляє "РИА Новости".



"Потрібно спочатку проаналізувати (список), тому що публікація безпрецедентна", – зазначив Пєсков.



"З одного боку, величезна кількість у тексті застережень щодо того, що жодним чином це не є санкціями чи обмеженнями, але, з іншого боку, публічне оголошення такого максимально можливого списку просто всього і вся, напевно, потенційно може завдавати шкоди і іміджу, і реноме (Росії – ред.), і нашим підприємствам, і нашим підприємцям, і нашим політикам, і членам керівництва", – заявив він.



На думку речника Володимира Путіна, США таким чином визначили своїх ворогів.



"Тобто якщо ви подивитеся на текст, заголовок цього документа, адже це все робиться відповідно до закону про протидію ворогам США... Тому де-факто вся ця група осіб названа ворогами США. Це підхід, ця заява", – сказав Пєсков.



Сам він нібито байдужий до доповіді Мінфіну США і свого імені в ній: "Та я ніяк, я індиферентно до цього ставлюся".



"Не перший день ми живемо в умовах досить агресивних проявів на нашу адресу, тому тут не потрібно вдаватися до емоцій. Потрібно все зрозуміти, а потім уже сформулювати позицію", – сказав також Пєсков.



При цьому прес-секретар президента РФ не виключає запровадження Штатами нових санкцій.



"Адміністрація Трампа цього не заявляла (що нових санкцій не буде – ред.). Адміністрація Трампа заявила, що, принаймні, зараз, вони не бачать необхідності, а в поясненнях було наголошено, що в майбутньому, якщо вважатимуть за доцільне, будуть вводитися персональні санкції", – сказав Пєсков.



Він наголосив, що потрібно проаналізувати публікацію такого "максимально широкого" списку, зі згадуванням представників керівництва Росії.



"Треба неабияк попрацювати, щоб зрозуміти: а) якусь мотивацію; б) причину включення, невключення. Поки що запитань більше, ніж відповідей", – сказав Пєсков.



Як відомо, Мінфін США опублікував так звану "кремлівську доповідь", вказавши в ній 210 осіб – майже все керівництво РФ і олігархічну еліту.



Список було підготовлено відповідно до закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій", який було ухвалено в США влітку 2017 року. Він не тягне за собою автоматичного запровадження санкцій проти перерахованих людей, але мається на увазі, що проти них можуть запровадити санкції США.



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