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Песков: США фактически назвали своих врагов в России

Вторник, 30 января 2018, 10:54

Включенные в "кремлевский список" США российские политики и бизнесмены де-факто названы врагами США, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом он заявил журналистам, комментируя доклад и список Министерства финансов США, сообщает "РИА Новости".

Вся кремлевская рать. Кто из россиян попал в отчет Минфина США (полный список)

"Нужно сначала проанализировать (список), потому что публикация беспрецедентная", – отметил Песков.

"С одной стороны, огромное количество в тексте оговорок относительно того, что никоим образом это не является санкциями или ограничениями, но, с другой стороны, предание публичности такого максимально возможного списка просто всего и вся, наверное, потенциально может наносить ущерб и имиджу, и реноме (России – ред.), и нашим предприятиям, и нашим предпринимателям, и нашим политикам, и членам руководства", – заявил он.

По мнению пресс-секретаря Владимира Путина, США таким образом определили своих врагов.

"То есть если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это все делается в соответствии с законом по противодействию врагам США… Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление", – сказал Песков.

Сам он якобы безразличен к докладу Минфина США и своему имени в нем: "Да я никак, я индифферентно к этому отношусь".

"Не первый день мы живем в условиях достаточно агрессивных проявлений в наш адрес, поэтому здесь не нужно предаваться эмоциям. Нужно все понять, а потом уже сформулировать позицию", – сказал также Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ не исключает введения Штатами новых санкций.

"Администрация Трампа этого не заявляла (что новых санкций не будет – ред.). Администрация Трампа заявила, что, по крайней мере, сейчас, они не видят необходимости, а в пояснениях было подчеркнуто, что в будущем, если посчитают целесообразным, будут вводиться персональные санкции", – сказал Песков.

Он подчеркнул, что нужно проанализировать публикацию такого "максимально широкого" списка, с упоминанием высших членов руководства России.

"Предстоит изрядно поработать, чтоб понять: а) какую-то мотивацию; б) причину включения, невключения. Пока вопросов больше, чем ответов", – сказал Песков.

Как известно, Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский доклад", указав в нем 210 человек – почти все руководство РФ и олигархическую элиту.

Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против перечисленных людей, но подразумевает, что против них могут быть введены санкции США.

Читайте также Вся кремлевская рать: Кто из россиян попал в отчет Минфина США

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Темы: РосcияСШАсанкции
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