Родственники жертв MH17 выиграли суд в США против Гиркина: $400 млн компенсации

Группа родственников жертв катастрофы рейса MH17 выиграла дело в американском суде, который дает им право на компенсацию в сотни миллионов долларов США.

Соответствующие документы из суда получила нидерландская телепрограмма ZEMBLA.

Иск был подан членами семей 25 жертв катастрофы MH17, 10 из которых являются гражданами Нидерландов. Дело возбудили против лидера пророссийских сепаратистов Игоря Гиркина.

Американский судья вынес вердикт 21 декабря. Суд постановил, что суммарная компенсация родственникам жертв трагедии должна составить $400 млн - по $20 млн каждому.

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Кроме того, в сообщении говорится, что шанс действительно получить компенсации "равен нулю", ведь Гиркин в суд не явился, по домашнему адресу в Москве его не нашли.

Адвокаты родственников жертв авиакатастрофы намерены арестовать имущество Гиркина. Впрочем, этого может быть недостаточно, чтобы выплатить сотни миллионов долларов.

"Дело не о деньгах, а в справедливости для семей, мы хотим внимания на мировой арене к делу и к тем, кто несет ответственность за эту страшную трагедию", - отметил адвокат родственников Флойд Уинсер.

Напомним, 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - ​Куала-Лумпур, упал в захваченной Донецкой области - все 298 человек погибли.

Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки "Бук", привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.

По заключению Bellingcat, "Бук" перевозил отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский ("Хмурый").

Европейская правда