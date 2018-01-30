Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Родственники жертв MH17 выиграли суд в США против Гиркина: $400 млн компенсации

Вторник, 30 января 2018, 11:12
Родственники жертв MH17 выиграли суд в США против Гиркина: $400 млн компенсации

Группа родственников жертв катастрофы рейса MH17 выиграла дело в американском суде, который дает им право на компенсацию в сотни миллионов долларов США.

Соответствующие документы из суда получила нидерландская телепрограмма ZEMBLA.

Иск был подан членами семей 25 жертв катастрофы MH17, 10 из которых являются гражданами Нидерландов. Дело возбудили против лидера пророссийских сепаратистов Игоря Гиркина.

Американский судья вынес вердикт 21 декабря. Суд постановил, что суммарная компенсация родственникам жертв трагедии должна составить $400 млн - по $20 млн каждому. 

 
Нажмите для увеличения скана решения

Кроме того, в сообщении говорится, что шанс действительно получить компенсации "равен нулю", ведь Гиркин в суд не явился, по домашнему адресу в Москве его не нашли.

Адвокаты родственников жертв авиакатастрофы намерены арестовать имущество Гиркина. Впрочем, этого может быть недостаточно, чтобы выплатить сотни миллионов долларов.

"Дело не о деньгах, а в справедливости для семей, мы хотим внимания на мировой арене к делу и к тем, кто несет ответственность за эту страшную трагедию", - отметил адвокат родственников Флойд Уинсер.

Напомним, 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - ​Куала-Лумпур, упал в захваченной Донецкой области - все 298 человек погибли.

Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки "Бук", привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.

По заключению Bellingcat, "Бук" перевозил отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский ("Хмурый").

Европейская правда 

"Украинская правда" в Threads

Темы: MH17ДонбасскатастрофыГиркин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
MH17
МИД РФ вызвал посла Нидерландов из-за расследования MH17, которое обвинило Путина
В Нидерландах предлагали выслать посла РФ из-за причастности Путина к сбиванию MH17, премьер отказался
Расследование MH17: Путин принял решение о передаче ЗРК "Бук", которым сбили самолет
Последние новости
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
Все новости...
Реклама: