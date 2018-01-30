Заступника Полторака лишили на посаді попри справу "Трейд Коммодіті"

Суд залишив на посаді заступника міністра оборони Ігоря Павловського, якого підозрюють у причетності до розтрати 149 мільйонів гривень через схеми із закупівлями палива.

Таке рішення ухвалила колегія Апеляційного суду Києва щодо скарги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури майже два тижні тому, повідомляє "Слово і Діло".

Суд апеляційної інстанції погодився з рішенням першої інстанції про відсутність переконливих доказів того, що Павловський може використовувати посадові повноваження для створення перешкод досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні.

Колегія суддів наголосила, що заступнику міністра оборони повідомили про підозру через рік після початку розслідування, а за цей період встигли допитати всіх свідків, які підпорядковуються Павловському.

Таким чином, на думку суддів, доводи детектива про ризики впливу є безпідставними.

Апеляційну скаргу детектива Національного антикорупційного бюро України та прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури залишили без задоволення.

Рішення не може бути оскаржене в касаційному порядку і є остаточним.

Раніше суд відмовив в арешті майна заступника міністра оборони.

Також суд зняв арешт із банківського рахунку ТОВ "Трейд Коммодіті", керівництво якого фігурує в розслідуванні НАБУ щодо закупівлі палива Міноборони за завищеними цінами.

Сам Павловський заперечував свою причетність до визначення ціни при закупівлі пального у фірми "Трейд Коммодіті", а отже й розтрати 149 млн гривень.