Справа "Трейд Коммодіті": Павловський заперечує причетність до розтрати

Заступник міністр оборони Ігор Павловський, підозрюваний у розтраті 149 млн гривень при закупівлі пального у фірми "Трейд Коммодіті", заперечує причетність до цієї процедури.

Про це він сказав 12 жовтня на засіданні Солом'янського районного суду Києва щодо обрання йому запобіжного заходу.

Павловський заявив, що незважаючи на підвищення цін тендерним комітетом та департаментом державних закупівель, Міноборони закуповувало пальне за найнижчими цінами.

"Тим самим забезпечило обороноздатність нашої держави та забезпечення виконання завдань Збройними силами України безпосередньо в зоні АТО", – додав він.

Також, за словами Павловського, до його посадових обов'язків не входить визначення ціни.

"Я цілком не згоден з обвинуваченням", – заявив Павловський.

Окрім того, заступник міністра зазначив, що в квітні повернув певну кількість неякісного пального, наклавши штрафні санкції.

"І з тих пір жодного представника "Трейд Коммодіті" на жодній нараді в міністерстві я не бачив", – сказав Павловський.

Також він заявив, що жодного разу в житті не віддав злочинного наказу.

Як відомо, у четвер Солом'янському райсуді Києва почалося засідання щодо обрання запобіжного заходу для заступника міністра оборони Ігоря Павловського, затриманого за підозрою в розтраті.

Обвинувачення просить обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави у 75 мільйонів гривень.

Заступник секретаря РНБО Олег Гладковський висловив готовність взяти Павловського на поруки.

Як відомо, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича.

Згідно з повідомленням НАБУ, йдеться про корупційну схему з розтрати державних коштів на суму понад 149 млн гривень при закупівлі пального для Міністерства оборони України.

Пізніше керівник САП Назар Холодницький повідомив про ще дві підозри.

Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті", яке також виграло аукціони "Укрзалізниці" на поставку дизпалива на 2,91 млрд грн, стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.

Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті" і готовий співпрацювати із НАБУ.

У той же час за даними джерел, підозрювані посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Коммодіті" втекли.

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Олег Твердь, Валентина Романенко, УП