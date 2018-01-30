Справа Плотницького вже рік "бовтається" в судах

Справу ватажка незаконного угруповання "ЛНР" Ігоря Плотницького про збитий у 2014 році на Луганщині літак ІЛ-76 знову перенесли через хворобу судді.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутат Дніпровської міськради Наталія Балахніна.

"Чергова спроба в Красногвардійському районному суді міста Дніпра розпочати розгляд кримінального провадження щодо обвинувачення терористів Плотницького, Гуреєва та Патрушева скінчилась невдало. Через погане самопочуття судді Григоренко розгляд справи перенесено на 31 січня на 12 годину", – написала Балахніна.

Агентство "Укрінформ" зазначає, що вже рік, як прокуратура передала справу до суду, але судді або ж беруть самовідводи, або хворіють, а справа переходить до судових інстанцій, так і не розпочавшись.

Адвокат родин загиблих українських десантників Віталій Погосян з цього приводу вже зробив перші кроки, щоб притягнути до відповідальності суддів за самовідводи.

"Я подав заявку на злочин проти незаконного втручання у систему розподілу справ. Паралельно подав скаргу у Вищу раду юстиції. Тиждень тому мені надійшла відповідь у зверненні про систему розподілу, що за даним фактом винесено постанову про закриття кримінального провадження", – розповідає він.

"Тобто, факт незаконного втручання у систему розподілу справ не доведено. Якщо факту втручання в систему не було, отже тут "чистої води" винесення завідомо недосконалого рішення. Наступним етапом буде звернення до правоохоронних органів стосовно суддів, які винесли завідомо неправосудне рішення", – зазначив захисник.

Крім того, маючи дані ЗМІ, що в Росії арештували колишнього лідера "ЛНР" Ігоря Плотницького, Погосян вважає можливою його екстрадицію до України.

"Це був би правильний варіант – екстрадувати Плотницького. Тоді можна було б подивитися, як судді будуть брати самовідводи", – сказав адвокат.

Як відомо, 14 червня 2014 року над Луганською областю бойовики уразили Іл-76МД з переносного зенітно-ракетного комплексу – літак загорівся і впав. На борту було 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади й 9 членів екіпажу. Усі загинули.

На лаві підсудних опинився генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії очолював Штаб антитерористичної операції, за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до служби, вчинене в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків).

Павлоградський міськрайонний суд засудив його до 7 років ув’язнення, однак Назаров подав на апеляцію. Колегія суддів Апеляційного суду Дніпропетровської області 3 жовтня залишила без задоволення клопотання генерала.

Крім того, слідчі СБУ направили до суду обвинувальні акти стосовно трьох замовників збиття ІЛ-76, серед яких ватажок "ЛНР" Плотницький та його помічники Патрушев і Гуреєв.

Судді у цій справі, за неофіційною інформацією, беруть самовідводи і не хочуть розглядати її, переймаючись за власну безпеку.

Врешті справу було передано до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, той постановив, що справу мають розглядати на Дніпропетровщині, але в Красногвардійському суді знову вийшла юридична колізія і суддя, посилаючись на те, що раніше надавав послуги дружині адвоката, що представляє сторону потерпілих, взяв самовідвід, а справу для визначення підсудності було перенаправлено до Апеляційного суду Дніпропетровської області.

Той вдруге повернув її до Красногвардійського районного суду Дніпра. 3 січня судове засідання не відбулося через хворобу судді.