Дело Плотницкого уже год "болтается" в судах

Дело главаря незаконной группировки "ЛНР" Игоря Плотницкого о сбитом в 2014 году на Луганщине самолете Ил-76 снова перенесли из-за болезни судьи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Днепровского горсовета Наталья Балахнина.

"Очередная попытка в Красногвардейском районном суде города Днипра начать рассмотрение уголовного производства по обвинению террористов Плотницкого, Гуреева и Патрушева закончилась неудачно. Из-за плохого самочувствия судьи Григоренко рассмотрение дела перенесено на 31 января на 12:00", - написала Балахнина.

Агентство "Укринформ" отмечает, что уже год, как прокуратура передала дело в суд, но судьи или берут самоотводы, или болеют, а дело ходит по судебным инстанциям, так и не начавшись.

Адвокат семей погибших украинских десантников Виталий Погосян по этому поводу уже сделал первые шаги, чтобы привлечь к ответственности судей за самоотводы.

"Я подал заявку на преступление против незаконного вмешательства в систему распределения дел. Параллельно подал жалобу в Высший совет юстиции. Неделю назад мне пришел ответ в обращении о системе распределения, по данному факту вынесено постановление о закрытии уголовного производства", – рассказывает он.

"То есть, факт незаконного вмешательства в систему распределения дел не доказан. Если факта вмешательства в систему не было, так что здесь "чистой воды" вынесение заведомо несовершенного решения. Следующим этапом будет обращение в правоохранительные органы в отношении судей, вынесших заведомо неправосудное решение", – отметил защитник.

Кроме того, имея данные, что, по сообщениям СМИ, в России арестован бывший лидер "ЛНР" Игорь Плотницкий, Погосян считает возможным его экстрадицию в Украину.

"Это был бы правильный вариант – экстрадировать Плотницкого. Тогда мы бы посмотрели, как судьи будут брать самоотводы", – сказал адвокат.

Как известно, самолет Ил-76 с украинскими десантниками был сбит 14 июня 2014 года вооруженными боевиками в аэропорту Луганска.

На скамье подсудимых оказался генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии возглавлял штаб антитеррористической операции, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к службе, совершенное в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям).

Павлоградский горрайонный суд приговорил его к 7 годам заключения, однако Назаров подал на апелляцию. Коллегия судей Апелляционного суда Днепропетровской области 3 октября оставила без удовлетворения ходатайство генерала.

Кроме того, следователи СБУ направили в суд обвинительные акты в отношении трех заказчиков сбивания Ил-76, среди которых главарь "ЛНР" Плотницкий и его помощники Патрушев и Гуреев.

Судьи в этом деле, по неофициальной информации, берут самоотводы и не хотят рассматривать его, опасаясь за собственную безопасность.

В конце дело было передано в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, который постановил, что дело должны рассматривать на Днепропетровщине.

В Красногвардейском суде снова вышла юридическая коллизия и судья, ссылаясь на то, что ранее предоставлял услуги жене адвоката, представляющего сторону потерпевших, взял самоотвод, а дело для определения подсудности было перенаправлено в Апелляционный суд Днепропетровской области.

Тот снова повернул его в Красногвардейсий районный суд Днипра. 3 января судебное заседание не состоялось из-за болезни судьи.