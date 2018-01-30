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Порошенко про "Кремлівську доповідь" США: Чекаємо на таку ж від ЄС

Вівторок, 30 січня 2018, 13:39

Президент Петро Порошенко розраховує на те, що рішення, схоже на "Кремлівську доповідь" США, буде ухвалене і європейськими партнерами України.

Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

За словами глави держави, це необхідно для зміцнення спільного трансатлантичного фронту.

Він також подякував Вашингтону "за чергову демонстрацію лідерства у протидії російській агресії".

"Сила санкцій стає дедалі більш міцною і впливовою. Накопичувальний ефект обмежувальних заходів неминуче і впевнено обмежує апетити агресора", - каже президент.

"І так буде допоки в Кремлі нарешті не зрозуміють важливості поваги до міжнародного права, відмови від втручання у внутрішні справи суверенних держав та припинення підриву демократичних інститутів. А також допоки не відбудеться повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України!" – додав він.

Як відомо, в ніч на вівторок за київським часом США опублікували так звану "Кремлівську доповідь" щодо можливості запровадження нових санкцій проти російських олігархів та людей із близького оточення президента Росії Володимира Путіна.

До списку потрапили 210 людей: 114 осіб із оточення президента РФ Володимира Путіна, а також 96 олігархів. Проти них потенційно можуть запровадити нові санкції.

Читайте також: Уся кремлівська рать. Хто з росіян потрапив до доповіді Мінфіну США (повний перелік)

Українська правда
Теми: ПорошенкоСШАЄСсанкціїРосія
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