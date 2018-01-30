Порошенко о "Кремлевском докладе" США: Ждем такой же от ЕС

Президент Петр Порошенко рассчитывает на то, что решение, похожее на "Кремлевский доклад" США, будет принято и европейскими партнерами Украины.

Об этом говорится на его странице в Facebook.

По словам главы государства, это необходимо для укрепления общего трансатлантического фронта.

Он также поблагодарил Вашингтон "за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии".

"Сила санкций становится все более прочной и влиятельной. Накопительный эффект ограничительных мер неизбежно и уверенно ограничивает аппетиты агрессора", - говорит президент.

"И так будет, пока в Кремле наконец не поймут важности уважения международного права, отказа от вмешательства во внутренние дела суверенных государств и прекращения подрыва демократических институтов. А также пока не произойдет полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины!" - добавил он.

Как известно, в ночь на вторник по киевскому времени США опубликовали так называемый "Кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

В список попали 210 человек: 114 человек из окружения президента РФ Владимира Путина, а также 96 олигархов. Против них могут ввести новые санкции.

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