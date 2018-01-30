Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін відреагував на "кремлівський список" США: Там усі росіяни

Вівторок, 30 січня 2018, 13:57

Президент Росії Володимир Путін заявив, що так званий "кремлівський список" ускладнює російсько-американські відносини, але поки що РФ відповідати на цей "недружній крок" не буде.

Про це він оголосив на зустрічі з довіреними особами, яка транслювалась у ефірі російських телеканалів.

Путін сказав, що за кожним фігурантом американського списку "стоять рядові громадяни Росії, трудові колективи".

"По суті, всіх нас, усіх 146 мільйонів занесли в якийсь список. У чому сенс таких дій – я не розумію. Але це безумовно недружній акт. Він ускладнює і без того складні російсько-американські відносини та завдає шкоди міжнародним відносинам в цілому", - сказав російський президент.

За словами Путіна, Росія чекала цього списку і готова була вжити серйозних заходів у відповідь, але поки що "утримається від цього рішення".

"Але ми будемо стежити за тим, як ситуація розвивається на практиці. Бо там є ще якийсь секретний список. У ньому, кажуть, є ще прізвища із якимись зірочками. Треба розібратись з цим. Ми не зацікавлені у згортанні відносин зі США, ми навпаки хочемо їх розвивати", - сказав Путін.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США опублікувало так звану "Кремлівську доповідь", в якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів. 

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад $1 млрд. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній.

Читайте також: Уся кремлівська рать. Хто з росіян потрапив до доповіді Мінфіну США (повний перелік)

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінСШАсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Усі новини...
Путін
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Останні новини
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
Усі новини...
Реклама: