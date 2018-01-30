Путін відреагував на "кремлівський список" США: Там усі росіяни

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Вівторок, 30 січня 2018, 14:57

Президент Росії Володимир Путін заявив, що так званий "кремлівський список" ускладнює російсько-американські відносини, але поки що РФ відповідати на цей "недружній крок" не буде.

Про це він оголосив на зустрічі з довіреними особами, яка транслювалась у ефірі російських телеканалів.

Путін сказав, що за кожним фігурантом американського списку "стоять рядові громадяни Росії, трудові колективи".

"По суті, всіх нас, усіх 146 мільйонів занесли в якийсь список. У чому сенс таких дій – я не розумію. Але це безумовно недружній акт. Він ускладнює і без того складні російсько-американські відносини та завдає шкоди міжнародним відносинам в цілому", - сказав російський президент.

За словами Путіна, Росія чекала цього списку і готова була вжити серйозних заходів у відповідь, але поки що "утримається від цього рішення".

"Але ми будемо стежити за тим, як ситуація розвивається на практиці. Бо там є ще якийсь секретний список. У ньому, кажуть, є ще прізвища із якимись зірочками. Треба розібратись з цим. Ми не зацікавлені у згортанні відносин зі США, ми навпаки хочемо їх розвивати", - сказав Путін.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США опублікувало так звану "Кремлівську доповідь", в якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів. 

У списку 96 російських олігархів, чиї статки оцінюються на суму понад $1 млрд. Крім того, у списку 114 прізвищ високопосадовців, а також керівників державних компаній.

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Європейська правда

Теми: Путін США санкції Росія
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