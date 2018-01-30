Путин отреагировал на "кремлевский список" США: Там все россияне

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Вторник, 30 января 2018, 14:57

Президент России Владимир Путин заявил, что так называемый "кремлевский список" осложняет российско-американские отношения, но пока РФ отвечать на этот "недружественный шаг" не будет.

Об этом он объявил на встрече с доверенными лицами, которая транслировалась в эфире российских телеканалов.

Путин сказал, что за каждым фигурантом американского списка "стоят рядовые граждане России, трудовые коллективы".

"По сути, всех нас, все 146 миллионов занесли в некий список. В чем смысл таких действий - я не понимаю. Но это, безусловно, недружественный акт. Он осложняет и без того сложные российско-американские отношения и наносит ущерб международным отношениям в целом", - сказал российский президент.

По словам Путина, Россия ждала этого списка и готова была принять серьезные меры в ответ, но пока "воздержится от этого решения".

"Но мы будем следить за тем, как ситуация развивается на практике. Там есть еще какой-то секретный список. В нем, говорят, есть еще фамилии с какими-то звездочками. Надо разобраться с этим. Мы не заинтересованы в сворачивании отношений с США, мы наоборот хотим их развивать ", - сказал Путин.

Напомним, Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов.

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

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Европейская правда

Темы: Путин США санкции Росcия
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