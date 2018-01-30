Суд зменшив "королю контрабанди" заставу з 21 млн до 141 тисячі

Апеляційний суд Києва змінив суму застави з 21 мільйона до 141 тисячі гривень для бізнесмена Вадима Альперіна, якого підозрюють у дачі хабара детективу Національного антикорупційного бюро.

Про це "Українській правді" повідомив представник захисту Альперіна.

"Ця сума становить 140 960 грн", – уточнив адвокат.

Він зазначив, що засідання з розгляду апеляції захисту відбулось 22 січня. За словами співрозмовника УП, захист вважав неправомірним обрання запобіжного заходу Альперіну.

Водночас, адвокат не зміг прокоментувати, чим керувався суд під час винесення ухвали, адже ще не читав її цілком.

"Українська правда" звернулась за коментарем до Апеляційного суду, але відповідь ще не отримала.

У листопаді 2017 року повідомлялося про арешт 450 мільйонів, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролював Альперін.

Пізніше стало відомо, що бізнесмен пропонував детективам НАБУ хабар у 800 тисяч доларів за зняття цього арешту.

Детальніше читайте в матеріалі УП "Хабар на мільйон. Чому заарештували одеського "короля контрабанди" Альперіна"

Печерський райсуд Києва заарештував Альперіна на 60 діб із альтернативою внесення застави в 21 млн грн.

У грудні бізнесмен після внесення застави вийшов з-під варти.