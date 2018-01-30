Суд уменьшил "королю контрабанды" залог с 21 млн до 141 тысячи

3386 просмотров
Вторник, 30 января 2018, 18:46

Апелляционный суд Киева изменил сумму залога с 21 миллиона до 141 тысячи гривен для бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в даче взятки детективу Национального антикоррупционного бюро.

Об этом "Украинской правде" сообщил представитель защиты Альперина.

"Эта сумма составляет 140 960 грн", – уточнил адвокат.

Он отметил, что заседание по рассмотрению апелляции защиты состоялось 22 января. По словам собеседника УП, защита считала неправомерным избрание меры пресечения Альперину.

В то же время, адвокат не смог прокомментировать, чем руководствовался суд при вынесении решения, ведь еще не читал постановление целиком.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в Апелляционный суд, но ответ еще не получила.

В ноябре 2017 года сообщалось об аресте 450 миллионов, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролировал Альперин.

Позже стало известно, что бизнесмен предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов за снятие этого ареста.

Детальнее читайте в материале УП "Взятка на миллион. Почему арестовали одесского "короля контрабанды" Альперина"

Печерский райсуд Киева арестовал Альперина на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн.

В декабре бизнесмен после внесения залога вышел из-под стражи.

София Лукашова для УП
Темы: контрабанда Одесса суд
powered by lun.ua
По теме
Схема "короля контрабанды": Силовики провели более 40 обысков 22 января 2018, 19:06
На КПВВ "Майорское" задержан иностранец с большой суммой наличных 8 января 2018, 05:00
Под Новый год украинские моряки обстреляли контрабандистов наркотиков 1 января 2018, 21:29
Все новости
Главные новости
Суд уменьшил "королю контрабанды" залог с 21 млн до 141 тысячи
Межбанк закрылся падением доллара
Во время обстрела боевиков погиб украинский военный – штаб
Отдых Луценко на Сейшелах стоил не менее €50 тысяч – СМИ
Все новости
Белое и черное

FuckUp nights: рестораторы о своих провалах

історія

Жизнь после Крут. Как сложилась судьба участников январского боя