Суд уменьшил "королю контрабанды" залог с 21 млн до 141 тысячи

Апелляционный суд Киева изменил сумму залога с 21 миллиона до 141 тысячи гривен для бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в даче взятки детективу Национального антикоррупционного бюро.



Об этом "Украинской правде" сообщил представитель защиты Альперина.



"Эта сумма составляет 140 960 грн", – уточнил адвокат.



Он отметил, что заседание по рассмотрению апелляции защиты состоялось 22 января. По словам собеседника УП, защита считала неправомерным избрание меры пресечения Альперину.



В то же время, адвокат не смог прокомментировать, чем руководствовался суд при вынесении решения, ведь еще не читал постановление целиком.



"Украинская правда" обратилась за комментарием в Апелляционный суд, но ответ еще не получила.

В ноябре 2017 года сообщалось об аресте 450 миллионов, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролировал Альперин.



Позже стало известно, что бизнесмен предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов за снятие этого ареста.

Детальнее читайте в материале УП "Взятка на миллион. Почему арестовали одесского "короля контрабанды" Альперина"

Печерский райсуд Киева арестовал Альперина на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн.

В декабре бизнесмен после внесения залога вышел из-под стражи.