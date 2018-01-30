Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд уменьшил "королю контрабанды" залог с 21 млн до 141 тысячи

Вторник, 30 января 2018, 17:46

Апелляционный суд Киева изменил сумму залога с 21 миллиона до 141 тысячи гривен для бизнесмена Вадима Альперина, которого подозревают в даче взятки детективу Национального антикоррупционного бюро.

Об этом "Украинской правде" сообщил представитель защиты Альперина.

"Эта сумма составляет 140 960 грн", – уточнил адвокат.

Он отметил, что заседание по рассмотрению апелляции защиты состоялось 22 января. По словам собеседника УП, защита считала неправомерным избрание меры пресечения Альперину.

В то же время, адвокат не смог прокомментировать, чем руководствовался суд при вынесении решения, ведь еще не читал постановление целиком.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в Апелляционный суд, но ответ еще не получила.

В ноябре 2017 года сообщалось об аресте 450 миллионов, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролировал Альперин.

Позже стало известно, что бизнесмен предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов за снятие этого ареста.

Детальнее читайте в материале УП "Взятка на миллион. Почему арестовали одесского "короля контрабанды" Альперина"

Печерский райсуд Киева арестовал Альперина на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн.

В декабре бизнесмен после внесения залога вышел из-под стражи.

София Лукашова для УП
Темы: контрабандаОдессасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
контрабанда
ЕС не фиксирует значительной контрабанды оружия из Украины – еврокомиссар в Киеве
В Украину пытались ввезти почти целый самолет по частям – таможенники
Полиция задержала турка-контрабандиста героина, которого искал Интерпол
Последние новости
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
Все новости...
Реклама: