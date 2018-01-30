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У США оприлюднили відео з перехопленням літака над Чорним морем

Вівторок, 30 січня 2018, 22:14

У Сполучених Штатах опублікували відео з перехопленням американського літака російським Су-27 у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем біля анексованого Криму.

Відповідне відео поширив Шостий флот ВМС США у Youtube, передає "Укрінформ".

Крім того, представники флоту оприлюднили заяву про інцидент.

"Російські військові мають право перебувати в межах міжнародного повітряного простору, але при цьому вони мають поводитися в рамках міжнародних стандартів, встановлених з урахуванням безпеки та запобігання інцидентів, включаючи Угоду від 1972 року про запобігання інцидентам у та над відкритим морем (INCSEA)", - зазначили у відомстві.

Як відомо, 29 січня російський військовий літак здійснив небезпечне перехоплення літака-розвідника ВМС США "P-3 Orion" в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем біля анексованого Криму.

Сполучені Штати висловили "найвищий рівень" стурбованості у зв'язку з небезпечною російською військовою діяльністю.

Теми: СШАРосіяавіаКрим
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