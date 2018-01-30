В США обнародовали видео с перехватом самолета над Черным морем

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Вторник, 30 января 2018, 23:14

В Соединенных Штатах опубликовали видео с перехватом американского самолета российским Су-27 в международном воздушном пространстве над Черным морем возле аннексированного Крыма.

Соответствующее видео распространил Шестой флот ВМС США в Youtube, передает "Укринформ".

Кроме того, представители флота обнародовали заявление об инциденте.

"Российские военные имеют право находиться в рамках международного воздушного пространства, но при этом они должны вести себя в рамках международных стандартов, установленных с учетом безопасности и предотвращения инцидентов, включая Соглашение от 1972 года о предотвращении инцидентов в и над открытым морем (INCSEA)", - отметили в ведомстве.

Как известно, 29 января российский военный самолет совершил опаснный перехват самолета-разведчика ВМС США "P-3 Orion" в международном воздушном пространстве над Черным морем возле аннексированного Крыма.

Соединенные Штаты выразили "наивысший уровень" озабоченности в связи с небезопасной российской военной деятельностью.

Темы: США Росcия авиа Крым
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