Суд продовжив арешт соратника Медведчука

Київський райсуд Харкова продовжив запобіжний захід голові Харківської територіальної ради руху "Український вибір - Право народу" Андрію Лесику, якого підозрюють у сепаратизмі.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Продовжити підозрюваному Лесику А.А. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань (№ 27) у межах строку досудового розслідування на 60 днів - до 30 березня 2018 року включно", - йдеться у заяві.

Цим же рішенням суд відмовив у задоволенні клопотання адвоката Лесика про зміну йому запобіжного заходу.

Як відомо, екс-депутат Харківської міськради від партії "Відродження" Андрій Лесик був затриманий і доставлений до суду 15 грудня, йому обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання в СІЗО без права застави.

Лесику оголошено підозру у ч. 2 ст. 110 КК України - "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади".

Лесик - глава Харківської організації "Український вибір" Віктора Медведчука. Під час сесій Харківської міськради він неодноразово демонстрував проросійську позицію, говорячи про конфлікт на Донбасі.

9 травня на Меморіалі Слави в Харкові Лесик з'явився з георгіївською стрічкою. В результаті сталася бійка між проукраїнськими активістами і їх опонентами.

Лесика позбавили депутатського мандата як проросійського депутата-піарника, який "не виправдав довіру партії".