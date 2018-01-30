Суд продлил арест соратника Медведчука

Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения главе Харьковского территориального совета организации "Украинский выбор - Право народа" Андрею Лесику, которого подозревают в сепаратизме.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Продолжить подозреваемому Лесику А.А. мера пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском учреждении исполнения наказаний (№ 27) в пределах срока досудебного расследования на 60 дней - до 30 марта 2018 года включительно", - говорится в заявлении.

Этим же решением суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Лесика об изменении ему меры пресечения.

Как известно, экс-депутат Харьковского горсовета от партии "Видродження" Андрей Лесик был задержан и доставлен в суд 15 декабря, ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО без права залога.

Лесику объявлено подозрение по ч.2 ст.110 УК Украины - "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины лицом, являющимся представителем власти".

Лесик - глава Харьковской организации "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Во время сессий Харьковского горсовета он неоднократно демонстрировал пророссийскую позицию, говоря о конфликте на Донбассе

9 мая на Мемориале Славы в Харькове Лесик появился с георгиевской лентой. В результате произошла драка между проукраинскими активистами и их оппонентами.

Лесика лишили депутатского мандата как пророссийского депутата-пиарщика, "не оправдавшего доверие партии".