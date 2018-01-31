Подсанкционный директор службы разведки РФ ездил на переговоры в США - СМИ

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, который находится под санкциями США, на прошлой неделе посетил Вашингтон для консультаций со своими американскими коллегами.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, Нарышкин провел переговоры с директором Национальной разведки США Дэном Коутсом. О теме разговора не сообщается.

В то же время посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью российскому телевидению заявил, что в ходе переговоров обсуждалась "совместная борьба с терроризмом". О том, с кем именно встречался Нарышкин, Антонов не уточнил, пишет "ТАСС".

Центральное разведывательное управление США отказалось прокомментировать ситуацию. Офис Коутса не ответил на запросы о комментарии.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер призвал администрацию президента Дональда Трампа объяснить информацию о приезде Нарышкина.

Как известно, Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

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