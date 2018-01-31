Кабмін просить Порошенка звільнити голову Укроборонпрому

Кабінет міністрів пропонує президенту Петру Порошенку звільнити з посади генерального директора ДП "Укроборонпром" Романа Романова.

Таке рішення уряд прийняв на засіданні 31 січня.

Під час засідання прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що нещодавно заявив, що "не буде працювати з керівником "Укроборонпрому" Романовим".

"Я зробив паузу, можливо, для того, щоб людина сама визначилась і подала у відставку. Але цього не відбулося, тому сьогодні пропоную прийняти рішення уряду і подати президенту клопотання про звільнення з посади генерального директора "Укроборонпрому" Романа Романова. Це моя позиція. Вона остаточна. Вважаю, що так має бути", - сказав Гройсман.

Він додав, що після того, як президент прийме рішення про звільнення, то він проситиме нову наглядову раду внести пропозицію щодо нової кандидатури, яку Кабмін розгляне і подасть на призначення президенту.

"Просив би підтримати це рішення. Немає заперечень? Немає", - сказав прем’єр.

Він також порадив людям, з якими він не хоче працювати, відразу шукати нову роботу.

"Я просив би всіх дуже серйозно ставитись до того, коли я говорю про те, що працювати з людьми не буду. Це означає, що вони мають прийняти рішення і переходити на другу роботу. Бажано поза межами влади", - сказав Гройсман.

Він також закликав керівників бути "максимально відповідальними по відношенню до людей".

"Якщо є заборгованість, будь ласка, погасіть. Ворочаєте мільярдами і не можете погасити? Значить, не компетентні", - підсумував Гройсман.

Як відомо, раніше Гройсман ініціював відставку керівника ДП "Укроборонпром" Романа Романова через заборгованість із виплати заробітної плати співробітникам.

В "Укроборонпром" заявили, що заборгованість по заробітній платі на "Миколаївському суднобудівному заводі" утворилася через те, що завод три роки не отримував відшкодування коштів за утримання ракетного крейсеру "Україна".

Як відомо, відносно "Укроборонпрому" та його дочірніх підприємств відкрито низку справ. У лютому 2017 року стало відомо про розслідування Нацполіціі за підозрою про виведення з "Спецтехноекспорту" 91 млн грн через схему експорту обладнання через фіктивні фірми.

У 2015 році було відкрито кримінальне провадження про виплату "Спецтехноекспортом" фіктивних агентських на суму 3,59 млн доларів.

Той же "Спецтехноекспорт" поставляв індійській держкомпанії "Hindustan Aeronautics Limited" запчастини через фіктивні фірми, чиї власники підписували документи за 200 гривень.

Також НАБУ розслідує маніпуляції з контрактами "Укроборонпрому" на 39 млн доларів на постачання запчастин для "Антонова" AN-32.

"Укроборонпром" було створено в грудні 2010 року, до його складу входить 134 підприємства військово-промислового комплексу.