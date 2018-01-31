Кабмин просит Порошенко уволить главу Укроборонпрома

Кабинет министров предлагает президенту Петру Порошенко уволить с должности генерального директора ГП "Укроборонпром" Романа Романова.

Такое решение правительство приняло на заседании 31 января.

Во время заседания премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что недавно заявил, что "не будет работать с руководителем "Укроборонпрома" Романовым".

"Я сделал паузу, возможно, для того, чтобы человек сам определился и подал в отставку. Но этого не произошло, поэтому, сегодня предлагаю принять решение правительства и подать президенту ходатайство об увольнении генерального директора "Укроборонпрома" Романа Романова. Это моя позиция. Она окончательная. Считаю, что так должно быть ", - сказал Гройсман.

Он добавил, что после того, как президент примет решение об увольнении, то он будет просить новый наблюдательный совет внести предложение по новой кандидатуре, которую Кабмин рассмотрит и подаст на назначение президенту.

"Просил бы поддержать это решение. Нет возражений? Нет", - сказал премьер.

Он также посоветовал людям, с которыми он не хочет работать, сразу искать новую работу.

"Я просил бы всех очень серьезно относиться к тому, когда я говорю о том, что работать с людьми не буду. Это означает, что они должны принять решение и переходить на другую работу. Желательно вне власти", - сказал Гройсман.

Он также призвал руководителей быть "максимально ответственными по отношению к людям".

"Если есть задолженность, пожалуйста, погасите. Ворочаете миллиардами и не можете погасить? Значит, не компетентные", - подытожил Гройсман.

Как известно, ранее Гройсман инициировал отставку руководителя ГП "Укроборонпром" Романа Романова из-за задолженности по выплате заработной платы сотрудникам.

В "Укроборонпроме" заявили, что задолженность по заработной плате на "Николаевском судостроительном заводе" образовалась из-за того, что завод три года не получал возмещение средств за содержание ракетного крейсера "Украина".

Как известно, в отношении "Укроборонпрома" и его дочерних предприятий открыто ряд дел. В феврале 2017 года стало известно о расследовании Нацполиции по подозрению о выводе со "Спецтехноэкспорта" 91 млн грн из-за схемы экспорта оборудования через фиктивные фирмы.

В 2015 году было открыто уголовное производство о выплате "Спецтехноэкспортом" фиктивных агентских на сумму 3,59 млн долларов.

Тот же "Спецтехноэкспорт" поставлял индийской госкомпании "Hindustan Aeronautics Limited" запчасти через фиктивные фирмы, чьи владельцы подписывали документы за 200 гривен.

Кроме того, НАБУ расследует манипуляции с контрактами "Укроборонпрома" на 39 млн долларов на поставку запчастей для "Антонова" AN-32.

"Укроборонпром" был создан в декабре 2010 года, в его состав входит 134 предприятия военно-промышленного комплекса.