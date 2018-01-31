"Нацдружини" запевняють, що не озброєні й аполітичні

Громадська організація "Національні дружини" працює безкоштовно, без використання зброї і не на благо політичних сил.

Про це на прес-конференції в середу заявив командир дружин Ігор Михайленко, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, до складу організації вже входить близько 1 тис. людей.

"За рік діяльності ми виконали великий обсяг роботи в громадському секторі. В основному ми проводимо патрулювання, і це не означає, що ми проводимо затримання або перевірку документів", - заявив він.

Михайленко зазначив, що присутність на вулицях міст дружинників стримує злочинність.

Він розповів, що в Дніпрі, Івано-Франківську та Києві було кілька випадків, коли активісти затримували злодіїв і продавців наркотиків і передавали їх Національній поліції.

Михайленко наголосив, що активісти не підтримують нікого з політиків.

"У 2014 році український народ відчував надзвичайний емоційний підйом, і за три роки чинна влада проґавила цей підйом, також проґавила економіку і силовий блок. Як я і наша організація може ставитися до таких політиків? Звичайно ж негативно", - сказав командир.

Він також зазначив, що члени організації не отримують зарплату або винагороди і не беруть ні у кого гроші за свої акції.

"Ця ситуація навіть не розглядається. За участь в наших акціях ми нашим активістам не платимо, адже до нас приєднуються активні громадяни, які хочуть порядку у своїх містах, приєднуються вони на безкоштовній основі. Проплачені акції - це не про нас", - сказав Михайленко.

За його словами, нацдружини тренуються в спортзалах і навчаються майстерності володіння зброєю.

"Старші побратими, які пройшли службу в Національній гвардії, армії проводять заняття з новими членами. Ми - саме та сила, що в разі повторення подій 2014 року першою встане на захист кордонів України", - зазначив він.

Говорячи про плани на майбутнє, командир "Національних дружин" зазначив, що активісти не будуть патрулювати вулиці в форматі патрульної поліції.

"Ми також не збираємося переслідувати осіб неукраїнської національності. У нас в нацдружинах були грузини, росіяни, білоруси, всі вони виступають за захист українського націоналізму", - підкреслив він.

Як відомо, 28 січня у Києві партія "Національний корпус" влаштувала присягу представників "Національних дружин".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголошує, що такі дружини можуть існувати як громадські організації, але в жодному разі не мають права переступати рамки закону.