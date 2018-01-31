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Кабмін обіцяє, що звільнені з полону таки отримають по 100 тисяч допомоги

Середа, 31 січня 2018, 12:27

Звільнені з полону бойовиків "ДНР" і "ЛНР" українські заручники отримають по 100 тисяч гривень одноразової допомоги.

Відповідне рішення підтримав Кабінет міністрів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Мова йде про тих людей, які останнім часом були звільнені, які незаконно утримувалися бойовиками на території ОРДЛО", – сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, представляючи відповідний проект рішення.

За словами міністра, проект передбачає надання одноразової грошової допомоги в розмірі 100 тисяч гривень кожній особі.

Крім того зазначається, що проектом передбачені варіанти надання медичної та психологічної допомоги та реабілітації, допомоги в забезпеченні тимчасовим житлом тих, хто є внутрішньо переміщеними особами.

Разом з тим Рева пояснив, що в рішенні уряду не визначений перелік осіб, які отримають допомогу, списки претендентів на виплати надасть Служба безпеки України.

27 грудня 2017 року відбувся частковий пропорційний обмін ув’язнених між бойовиками Донбасу та українською стороною. Україна забрала 73 людини (ще одна жінка вирішила лишитися на окупованій території). До Києва звільнених доставили двома літаками.

31 січня повідомлялось, що за місяць після звільнення з полону бойовиків люди все ще не відновили свої документи та не отримали компенсації від України.

"Українська правда" у Threads

Теми: полоненіКабінет міністрівОРДЛО
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