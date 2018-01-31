НАБУ розповіло про 7 затриманих під час масштабних обшуків у портах

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру в заволодінні 247 мільйонами гривень восьми особам, серед яких колишні та чинні посадовці "Адміністрації морських портів України".

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

"Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст.191 Кримінального кодексу України (заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинених організованою групою)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сімох з підозрюваних затримали 29 січня під час обшуків в Одеській, Миколаївський областях та місті Києві, а підозри були повідомлені 29-30 січня.

Згідно з повідомленням НАБУ, підозрювані - це низка колишніх керівників ДП "АМПУ" - екс-голова (2014-2017 рр), екс-перший заступник голови (2015-2017 рр), екс-начальник відділу закупівель (2015-2018 рр) та екс-заступник голови підприємства з питань з фінансів (2015-2016 рр), а також теперішній заступник начальника одеського філіалу ДП "АМПУ" (чинний), крім того, під підозрою директор ТОВ, бенефіціар ТОВ та представник нерезидента (підприємства-учасника злочину).

"За версією слідства, посадові особи "АМПУ" у змові з приватними особами у 2015-2016 роках реалізували схему з розкрадання коштів при державних закупівлях послуг із днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів", – пояснює НАБУ, зазначаючи, що йдеться про проведення антиконкурентних дій задля перемоги заздалегідь визначеного учасника та завищення вартості робіт.

За данмим НАБУ, внаслідок зазначених дій державі було завдано збитків на суму 247 млн грн, "що підтверджено висновком судово-економічної експертизи та іншими матеріалами кримінального провадження".

Крім того, НАБУ повідомило, що у вересні-листопаді 2017 року Антимонопольний комітет підтвердив факт антиконкурентних узгоджених дій та наклав на підприємства-учасників штрафи, загальна сума яких склала понад 100 млн грн.

Зазначається також, що слідство у справі триває з грудня 2015 року.

"В квітні 2017 року на підставі матеріалів, зібраних в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, НАБУ подало до Господарського суду Києва позов про визнання недійсним договору з проведення днопоглиблювальних робіт у портах України на суму 712 млн грн", – повідомляють в НАБУ, пояснюючи, що наразі провадження у справі знаходиться в суді.

29 січня повідомлялось, що НАБУ проводить обшуки на території Одеської, Миколаївської областей та міста Києва.

Пізніше ЗМІ повідомляли про затримання колишнього директора Адміністрації морських портів України Андрія Амеліна, якого в 2016 році вже відпускали під заставу.