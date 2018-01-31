НАБУ рассказало о 7 задержанных во время масштабных обысков в портах

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении в завладении 247 миллионами гривен восьми лицам, среди которых бывшие и действующие чиновники "Администрации морских портов Украины".

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенных организованной группой)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что семерых из подозреваемых задержали 29 января во время обысков в Одесской, Николаевской областях и городе Киеве, а подозрения были сообщены 29-30 января.

Согласно сообщению НАБУ, подозреваемые - это ряд бывших руководителей ГП "АМПУ" – экс-глава (2014-2017 гг), экс-первый заместитель председателя (2015-2017 гг), экс-начальник отдела закупок (2015-2018 гг) и экс-заместитель главы предприятия по вопросам финансов (2015-2016 гг), а также нынешний заместитель начальника одесского филиала ГП "АМПУ", кроме того, подозрение пало на директора ООО, бенефициара ООО и представителя нерезидента (предприятия-участника преступления).

"По версии следствия, должностные лица "АМПУ" в сговоре с частными лицами в 2015-2016 годах реализовали схему по хищению средств при государственных закупках услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов", – объясняет НАБУ, отмечая, что речь идет о проведении антиконкурентных действий для победы заранее определенного участника и завышения стоимости работ.

По данным НАБУ, в результате указанных действий государству был нанесен ущерб на сумму 247 млн ​​грн, "что подтверждено заключением судебно-экономической экспертизы и другими материалами уголовного производства".

Кроме того, НАБУ сообщило, что в сентябре-ноябре 2017 года Антимонопольный комитет подтвердил факт антиконкурентных согласованных действий и наложил на предприятия-участников штрафы, общая сумма которых составила более 100 млн грн.

Отмечается также, что следствие по делу длится с декабря 2015 года.

"В апреле 2017 года на основании материалов, собранных в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, НАБУ подало в Хозяйственный суд Киева иск о признании недействительным договора по проведению дноуглубительных работ в портах Украины на сумму 712 млн грн", – сообщают в НАБУ, объясняя, что сейчас производство по делу находится в суде.

29 января сообщалось, что НАБУ проводит обыски на территории Одесской, Николаевской областей и города Киева.

Позже СМИ сообщили о задержании бывшего директора Администрации морских портов Украины Андрея Амелина, которого в 2016 уже отпускали под залог.