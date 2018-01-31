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1+1 заявляет, что заместитель Турчинова пожаловался СБУ на журналиста

Среда, 31 января 2018, 21:30

Телеканал 1+1 сообщил, что СБУ возбудила уголовное дело против телеведущего Александра Дубинского по требованию заместителя Турчинова Олега Гладковского.

Об этом говорится в ответе СБУ на официальный запрос телеканала.

Согласно информации в ответе СБУ, дело на ведущего Дубинского открыли за статьей 259 УПК (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности).

"По решению прокуратуры города Киева это уголовное производство направлено по подследственности в Печерское управление полиции ГУНП в Киеве", - говорится в ответе СБУ.

Однако, как отмечают в телеканале, Гладковский сначала просил СБУ открыть уголовное производство касательно государственной измены. Причиной этого, по словам 1+1, стало журналистское расследование о том, что первый заместитель главы СНБО Украины Александра Турчинова Олег Гладковский занимается бизнесом в России и проводит оффшорные операции.

Телеведущий заявил, что опубликовал документы, которые, по его словам, подтверждают, что Гладковский ведет бизнес в России, несмотря на то, что является государственным чиновником ответственным за оборону, закупку и продажу оружия и имеет доступ к государственной тайне.

 

Журналисты телеканала в своем расследовании утверждают, что первый заместитель секретаря СНБО Александра Турчинова инвестирует деньги, заработанные в Украине, через кипрские оффшоры в российские "дочки" корпорации "Богдан".

"Все компании принадлежат чиновнику Гладковскому - тогда еще Свинарчуку. Фамилию он изменил после победы Петра Порошенко на выборах, тогда же получил государственную должность - стал первым заместителем секретаря СНБО. Параллельно с изменением своего статуса, Гладковский маскирует свои российские компании", - утверждают в телеканале .

Олег Гладковский является другом и партнером президента Украины Петра Порошенко.

Как известно, ранее Гройсман инициировал отставку руководителя ГП "Укроборонпром" Романа Романова из-за задолженности по выплате заработной платы сотрудникам.

Кроме того, в отношении "Укроборонпрома" и его дочерних предприятий открыто ряд дел. В феврале 2017 года стало известно о расследовании Нацполиции по подозрению о выводе со "Спецтехноэкспорта" 91 млн грн из-за схемы экспорта оборудования через фиктивные фирмы.

В 2015 году было открыто уголовное производство о выплате "Спецтехноэкспортом" фиктивных агентских на сумму 3,59 млн долларов.

Тот же "Спецтехноэкспорт" поставлял индийской госкомпании "Hindustan Aeronautics Limited" запчасти через фиктивные фирмы, чьи владельцы подписывали документы за 200 гривен.

Кроме того, НАБУ расследует манипуляции с контрактами "Укроборонпрома" на 39 млн долларов на поставку запчастей для "Антонова" AN-32.

"Укроборонпром" был создан в декабре 2010 года, в его состав входит 134 предприятия военно-промышленного комплекса.

Темы: СМИмедиаСБУСНБО
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