Справа Ноздровської: Поліція відтворила маршрут вбитої від роботи до метро

Національна поліція відтворила маршрут від роботи до метро "Героїв Дніпра" нещодавно вбитої під Києвом правозахисниці Ірини Ноздровської та відпрацьовує 4 версії.

Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, пишуть на сайті МВС.

"Станом на сьогодні ми вже повністю відтворили маршрут Ірини від місця її роботи в Києві до станції метро "Героїв Дніпра" та частково до села Демидів, де мешкала потерпіла. Процес встановлення свідків триває", - зазначив Аброськін.

Він додав, що наразі у поліції є певні результати, проте громадськість повідомлять про них лише після їхнього повного завершення.

"Ми ще раз звертаємося до громадян, які можливо стали свідками цього злочину чи володіють ґрунтовною інформацією, що могла б допомогти слідству у розкритті вбивства Ірини Ноздровської - зателефонуйте нам. Ми досі не отримали жодного дзвінка", - наголосив Аброськін.

Окрім того, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий стверджує, що до справи про вбивство Ноздровської залучені 300 поліцейських.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня. За даними поліції та попередніми даними експертизи тіла, Ірина загинула від множинних колото-різаних ран.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що до розкриття вбивства Ноздровской будуть залучені кращі фахівці розшуку і кримінальної блоку.

Ірина Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у селі Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Россошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію. 27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.

Окрім того, Россошанський все ще може вийти на волю за амністією.

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Українська правда